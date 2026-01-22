أزمة عبد الرحمن أبو زهرة تحتل ”التريند”.. ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:27 مساءً - تصدر اسم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة محركات البحث في جوجل، محتلًا التريند بسبب أزمته الأخيرة مع مصلحة الضرائب.

قامت الضرائب بالحجز على أموال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الموجود في حسابه البنكي.

ذلك الأمر، أخرج ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن صمتهـ وقدم شكوى ضد القرار الصادر من مصلحة الضرائب.

ونشر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كاشفًا تفاصيل الأزمة الذي تعرض لها والده في الفترة الأخيرة.

وأوضح:

"هي مؤسسات الدولة مش وراها غير عبد الرحمن أبو زهرة.. بدل ما يتم تكريمه من الدولة.. كل فترة يحصل موقف مهين له.. ياريته مثلا عنده أملاك ومليارات في البنك.. لا دي بتحجز على معاشه اللي مش بيكمل ربع ثمن الأدوية اللي بياخدها".

وبدورها، تابعت مصلحة الضرائب المصرية الشكوى المقدمة، وقررت رفع الحجز عن حسابات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.