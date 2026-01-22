بشرى لصغاركم.. تثبيت تردد قناة HodHod TV الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - تردد قناة HodHod TV عاد للواجهة من جديد ليمنح الأسر العربية تجربة مشاهدة آمنة وممتعة لأطفالهم، حيث أصبحت القناة وجهة مفضلة لمن يبحث عن دمج الترفيه بالقيم التربوية.

وبفضل المحتوى الهادف الذي تقدمه "هدهد كيدز"، بات من الضروري لكل أب وأم ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على الترددات المحدثة لضمان عدم انقطاع البث.

وتتميز القناة ببرامجها التي تخاطب عقول الصغار بأسلوب شيق وجذاب، مما جعلها تحتل مكانة مميزة في قائمة القنوات المخصصة للأطفال في مطلع عام 2026.

تردد قناة HodHod TV

للاستمتاع ببرامج القناة دون تشويش، قمنا بتنظيم الإحداثيات التقنية الصحيحة التي تم رصدها بدقة في شهر يناير الحالي عبر الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات (Nilesat) 11641 أفقي (H) 27500 5/6 SD هوت بيرد (Hotbird) 12558 عمودي (V) 27500 3/4 SD

تم التأكد من هذه الترددات في يناير 2026، ويُفضل إعادة التحقق دورياً لأي تحديثات محتملة.

خطوات إضافة التردد يدوياً على الرسيفر