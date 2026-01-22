زوجة فنان مصري تفجر إعلان رسمي وتتهمه بالاعتداء الجسدي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - قامت رنا طارق، زوجة الفنان محمود حجازي، بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، وقد اتهمت فيه زوجها إنه قام بالاعتداء عليها بالضرب والسحل، مما تسبب ذلك لإصابتها في جسدها بجروح وكدمات.

محمود حجازي وزوجته

حيث كشفت زوجة الفنان محمود حجازي، إنها قامت بتقديم بلاغ ضد زوجها الذي اقدم على ضربها بشكل عنيف ويأتي ذلك بعد حدوث خلافات بينهم، ثم قام بسحلها على الأرض مما تسبب في إصابات بالوجه والعين وحدوث كدمات متعددة في عدد من المناطق المختلفة بالجسم.

فيما خضعت الزوجة للكشف من قبل الطب الشرعي لإثبات ما حدث وتعرض له من إصابات، كما أنه تم نشر عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسببت في تصدر اسم الفنان محمود حجازي للتريند مؤخرًا.

في نفس السياق، فقد نفى حجازي الأنباء المتداولة مؤخرًا، وأكد أنه لم يقوم بالاعتداء على زوجته ووصف ما حدث "بأنه بلاغ كيدي"، وأشار إنها تحاول مغادرة البلاد مع ابنهما ولكنه غير موافق، وأكد بأنه لن يسمح بذلك وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على حقوقه حق ابنه أيضًا.