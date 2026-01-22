دراما بلا توقف.. تردد قناة MBC drama plus...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - تُعتبر قناة MBC دراما بلس واحدة من أهم الوجهات الترفيهية المخصصة لعشاق المسلسلات الدرامية، إذ تبث على مدار اليوم أعمالاً عربية متنوعة تجمع بين الجديد والكلاسيكي، مع إضافة مسلسلات مدبلجة تلقى إقبالاً كبيراً في أرجاء الوطن العربي.

قناة mbc دراما بلس

يبحث الكثيرون عن هذه القناة لما تقدمه من تنوع في الأنماط الدرامية، سواء اجتماعية أو رومانسية أو تاريخية، إلى جانب بعض البرامج الفنية التي تثري عالم الدراما، مع حرص دائم على عرض الإنتاجات الحديثة بأسرع وقت ممكن.

تعتمد القناة على تقنيات عرض متقدمة توفر صورة واضحة عالية الدقة، مما يسمح بمتابعة التفاصيل بدقة أكبر في كل حلقة، كما تضمن استقرار الإشارة طوال الوقت، مع سهولة التنقل بين البرامج لتوفير تجربة مريحة للمشاهد.

تردد قناة MBC دراما بلس على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11270 عمودي (V) 27500 5/6

خطوات ضبط التردد على الرسيفر يدوياً