دراما بلا توقف.. تردد قناة MBC drama plus...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - تُعتبر قناة MBC دراما بلس واحدة من أهم الوجهات الترفيهية المخصصة لعشاق المسلسلات الدرامية، إذ تبث على مدار اليوم أعمالاً عربية متنوعة تجمع بين الجديد والكلاسيكي، مع إضافة مسلسلات مدبلجة تلقى إقبالاً كبيراً في أرجاء الوطن العربي.
يبحث الكثيرون عن هذه القناة لما تقدمه من تنوع في الأنماط الدرامية، سواء اجتماعية أو رومانسية أو تاريخية، إلى جانب بعض البرامج الفنية التي تثري عالم الدراما، مع حرص دائم على عرض الإنتاجات الحديثة بأسرع وقت ممكن.
تعتمد القناة على تقنيات عرض متقدمة توفر صورة واضحة عالية الدقة، مما يسمح بمتابعة التفاصيل بدقة أكبر في كل حلقة، كما تضمن استقرار الإشارة طوال الوقت، مع سهولة التنقل بين البرامج لتوفير تجربة مريحة للمشاهد.
تردد قناة MBC دراما بلس على نايل سات
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|نايل سات
|11270
|عمودي (V)
|27500
|5/6
خطوات ضبط التردد على الرسيفر يدوياً
- افتح قائمة الإعدادات الرئيسية بالريموت.
- اختر خيار التركيب أو البحث عن القنوات.
- انتقل إلى وضع البحث اليدوي.
- حدد القمر الصناعي نايل سات.
- أدخل التردد 11270، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، والـ FEC 5/6.
- ابدأ عملية البحث بالضغط على زر البحث أو موافق.
- احفظ القنوات الجديدة بعد اكتمال العملية، وستجد القناة جاهزة للمشاهدة.