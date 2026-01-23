الرياض - كتبت رنا صلاح - استأنف فريق الحسين إربد مشواره في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بعد غياب دام أكثر من شهرين، محققاً فوزاً كبيراً على الجزيرة بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ستاد الحسن في إربد ضمن الجولة الحادية عشرة من البطولة.

الحسين إربد يعود بقوة ويكتسح الجزيرة برباعية نظيفة في دوري المحترفين

وسجل أهداف الحسين كل من يوسف أبو جلبوش (صيصا) هدفين، وعارف الحاج، ومحمود ذياب، ليؤكد الفريق جاهزيته لمواصلة المنافسة على الصدارة.

وبهذا الفوز، ارتقى الحسين إربد إلى المركز الثاني مؤقتاً برصيد 24 نقطة، خلف المتصدر الفيصلي الذي يملك 25 نقطة، فيما جاء الرمثا ثالثاً بنفس رصيد الحسين (24 نقطة) بفارق الأهداف.