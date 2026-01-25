بأعلى جودة.. تردد باقة قنوات دريم المحدث بدون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - أصبحت باقة قنوات دريم الفضائية متاحة مرة أخرى للمشاهدين عبر تردد محدث، مما يتيح متابعة محتواها المتنوع بسهولة على القمر الصناعي، حيث توفر الباقة مجموعة من القنوات التي تقدم برامج ترفيهية وإخبارية وثقافية، وهي خيار شائع لدى الجمهور العربي الباحث عن تنوع في العروض اليومية.

الترددات المحدثة لباقة قنوات دريم

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز Eutelsat 8 West B @ 8.0° W 11555 رأسي (V) 27500 نايل سات 10971 أفقي (H) غير محدد

يُنصح بتجربة التردد الجديد 11555 رأسي أولاً للحصول على إشارة أقوى، مع الاحتفاظ بالتردد القديم كبديل في حال الحاجة.

كيفية ضبط الباقة على جهاز الاستقبال

افتح قائمة الإعدادات، اختر إضافة تردد يدوي، حدد القمر المناسب، أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز بدقة، ثم ابدأ البحث وحفظ القنوات بعد ظهورها.