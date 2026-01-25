حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم الأحد مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين الهلال، متصدر الدوري السعودي وجاره نادي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن للمحترفين 2025-2026.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والرياض الأسطورة مباشر بدون تقطيع بأعلى جودة قوية hd مباشر

مباراة اليوم بين الهلال والرياض في وقت يعيش فيه الموج الأزرق حالة من التوهج الفني الكبير، حيث يطمح لتوسيع الفارق مع ملاحقيه، بينما يقاتل مدرسة الوسطى من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في صراعه المرير للهروب من قاع الترتيب.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الزعيم الهلالي اللقاء وهو يتربع على قمة الدوري برصيد 44 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا وتعادلين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، وهو ما يعكس القوة الهجومية والدفاعية الهائلة لكتيبة المدرب خورخي جيسوس.

ويسعى الهلال اليوم لاستغلال كافة أسلحته الهجومية لحسم النقاط الثلاث مبكرًا، وتفادي أي مفاجآت قد يخبئها ديربي العاصمة المصغر، خاصة وأن الفريق يضع لقب الدوري كهدف أول لا تنازل عنه هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يمر نادي الرياض بظروف صعبة للغاية، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط، مما يجعله في موقف حرج بجدول الترتيب.

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة، إلا أن لاعبي الرياض يتمسكون بالأمل ويبحثون عن انتفاضة كروية أمام المتصدر، معتمدين على التنظيم الدفاعي ومحاولة غلق المساحات أمام نجوم الهلال، سعيًا لخطف نقطة ثمينة تعيد الروح للفريق في مشواره الصعب نحو البقاء.

موعد مباراة الهلال والرياض

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (08:30 م) بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءً (07:30 م) بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والرياض

ستكون مباراة الهلال والرياض منقولة حصريًا ومجانًا عبر قناة ثمانية 1 HD (Thmanyah)، التي تمتلك حقوق بث المسابقات المحلية السعودية لهذا الموسم.

ويمكن للجماهير متابعة البث المباشر عبر تطبيق المنصة الرقمية ثمانية، وسيكون المعلق المتألق فهد العتيبي حاضرًا بصوته المميز لنقل أحداث هذه المباراة التي تترقبها الجماهير.