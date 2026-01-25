رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية مساء اليوم الأحد مواجهة متباينة الطموحات تجمع بين الهلال المتصدر ومضيفه فريق الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي، وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة للموج الأزرق الذي يسعى لمواصلة عزفه المنفرد على القمة وتوسيع الفارق مع ملاحقيه.

أمام الزعيم اليوم يرفع الرياض شعار التحدي للهروب من مناطق الخطر والتشبث بأمل البقاء في ليلة كروية مرتقبة لجماهير العاصمة.

إذ يدخل الزعيم الهلالي هذه المباراة وهو يتربع على عرش الترتيب برصيد 44 نقطة مدفوعًا بترسانة هجومية لا تهدأ وسلسلة من النتائج الإيجابية التي جعلته المرشح الأول للحفاظ على لقبه.

ويدرك المدرب خورخي جيسوس أن مباريات الديربي المصغر في الرياض دائمًا ما تحمل مفاجآت غير متوقعة؛ لذا سيعتمد على كامل قوته الضاربة لحسم الأمور مبكرًا وتجنب أي تعثر قد يمنح الفرصة للمنافسين لتقليص الفارق خاصة مع دخول الدوري مرحلة الحسم في الدور الثاني.

فيما يعيش فريق الرياض وضعًا صعبًا للغاية حيث يقبع في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط؛ مما يجعله تحت ضغط هائل في كل مباراة يخوضها ورغم الفوارق الفنية الشاسعة التي تصب في مصلحة الهلال.

مباراة الهلال والرياض بث مباشر: الموعد والقناة الناقلة

سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (08:30 م) بتوقيت مكة المكرمة، وهو الموعد الذي تترقبه الجماهير لمتابعة اللقاء حصريًا وبشكل مجاني عبر شبكة قنوات ثمانية التي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية لهذا الموسم.

وسوف تُنقل المباراة عبر قناة ثمانية 1 بجودة عالية كما يتاح البث المباشر عبر تطبيق المنصة مجانًا، وقد أسندت الشبكة مهمة الوصف والتعليق للمعلق الشهير فهد العتيبي الذي سيضفي صوته المميز مزيدًا من الحماس على هذه المواجهة.