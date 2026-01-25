حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 09:29 مساءً - يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مساء اليوم الأحد مواجهة قوية تجمع بين نادي الفيحاء وضيفه الفتح ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، وتكتسب هذه المباراة أهمية بالغة للفريقين اللذين يبحثان عن طوق نجاة للهروب من تذبذب النتائج.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح والفيحاء يلا شوت بلس بجودة قوية دون تأخير في البث مباشر تويتر

يأمل أصحاب الأرض في استغلال الدعم الجماهيري للابتعاد عن مناطق الخطر بينما يخطط النموذجي للعودة بالنقاط الثلاث التي تضمن له البقاء في منطقة الأمان بجدول الترتيب.

يدخل الفتح اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة ساعيًا لتجاوز عثراته الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الماضية للاقتراب أكثر من مراكز النخبة.

وفي المقابل يقبع الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة وهو موقف حرج يجعل الفريق مطالبًا بالفوز لا بديل عنه لتجنب الدخول في حسابات الهبوط المعقدة، ويدرك مدرب البرتقالي أن أي تعثر جديد الليلة قد يعصف بطموحات الفريق في تحسين مركزه خاصة وأن الفارق النقطي بين فرق الوسط والمؤخرة بات ضئيلًا.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

تشير لغة الأرقام إلى تفوق طفيف للفيحاء في اللقاءات المباشرة الأخيرة إلا أن ظروف الموسم الحالي تفرض واقعًا مختلفًا فوق بساط الميدان، فبينما يميل الفتح للاعتماد على الجماعية والتحولات السريعة يحاول الفيحاء تأمين منظومته الدفاعية أولًا والانطلاق عبر الأطراف لتهديد مرمى الضيوف.

موعد مباراة الفتح والفيحاء والقناة الناقلة

تتجه الأنظار إلى صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يوافق السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تنفرد شبكة قنوات ثمانية (thmanyah) بنقل أحداث المباراة حصريًا ومجانًا عبر قناة ثمانية 2 HD.

كيفية مشاهدة مباراة الفتح والفيحاء عبر الإنترنت

تتيح المنصة للجماهير إمكانية المتابعة عبر تطبيقها الرقمي "ثمانية" على الهواتف الذكية لضمان تجربة مشاهدة مرنة وسلسة، وسيكون المعلق محمد حسين حاضرًا لوصف أحداث المباراة وتحليل أدق تفاصيلها الفنية.