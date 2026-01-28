ياسمين عبدالعزيز تقاضي ناشري صورها المسيئة أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأربعاء مقاضاتها لعدد من الصفحات الإلكترونية نشرت صورا مسيئة لها مستخدمة ا إقرأ المزيد

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الأربعاء، مقاضاتها لعدد من الصفحات الإلكترونية نشرت صوراً مسيئة لها، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتزوير تلك الصور.

ونشرت الفنانة المصرية بياناً صحافياً قالت فيه: "أعلن أنني قمت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير دعاوى قضائية وبلاغات رسمية، ضد جميع الصفحات والحسابات التي قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية".

وأضافت: "ومن هذه اللحظة، لن أكتفي بتجاهل مثل هذه التجاوزات، رغم ثقتي الكاملة في وعي جمهوري ومعرفته الحقيقية بي وبقيمتي الإنسانية والفنية، إلا أن ما حدث قد تجاوز حدود الصمت، وفرض ضرورة اتخاذ موقف واضح وحاسم".

وتابعت: "وأؤكد أن هذا القرار لا يخصني وحدي، بل أعتبره رسالة دعم وتشجيع لكل امرأة تتعرض للتشهير أو الإساءة أو الفبركة، بأن تدافع عن نفسها، وألا تتردد في اللجوء إلى القانون، فالدستور والقانون المصري يكفلان للمرأة الحماية والكرامة والاحترام، ويمنحانها الوسائل القانونية الكاملة للدفاع عن حقوقها".

وأوضحت: "وأشدد على أن حالة الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي لابد أن يكون لها وقفة، وأن هذه الإجراءات القانونية ليست الأخيرة، حيث يجري حالياً اتخاذ خطوات قانونية أخرى ضد أطراف مختلفة تجاوزت في حقي بشكل صريح".

وأضافت ياسمين: "كما أؤكد أن المساءلة القانونية لا تقتصر على من يذكر اسمي صراحة، بل تمتد أيضاً إلى كل من يتعمد الإساءة أو التشهير عن طريق التلميح أو الإيحاء أو الوصف غير المباشر، متى كان ذلك كافياً لتعريف الجمهور بشخصي دون لبس".

وقالت ياسمين: "لقد التزمت الصمت طويلاً تجاه تجاوزات استغل فيها البعض منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب سمعة الآخرين ومشاعرهم، إلا أن هذا الصمت لن يستمر بعد الآن، وسأستخدم كامل حقوقي التي كفلها لي القانون والدستور، وجميع الوسائل القانونية المتاحة، للدفاع عن نفسي ضد أي تجاوز، مهما كان حجمه أو شكله، سواء كان تعليقًا، أو منشورًا، أو صورة، أو مقطع فيديو".

وكانت حالة غضب قد انتابت الفنانة المصرية بسبب صورة عارية مفبركة انتشرت لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع عرض الإعلان الخاص بمسلسلها الجديد.

يذكر أن الفنانة تشارك في ماراثون رمضان المقبل من خلال مسلسل يحمل اسم "وننسى إللي كان"، والذي يشارك في بطولته كريم فهمي وخالد سرحان وشيرين رضا ومحمود ياسين "جونيور"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.