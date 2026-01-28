تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي طمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة في ال إقرأ المزيد

طمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة في المخ.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامح "الساعة 6": "هو كان أصيب بجلطة بسيطة في المخ بس الحمد لله الفريق الطبي قدروا ويدوبوا الجلطة ودرجة الوعي بقيت ممتازة ويوم أو يومين ويغادر المستشفى".

وكان الفنان سامح الصريطي تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، خيث أصيب سامح الصريطي بجلطة في المخ، لكن حالته الآن أصبحت مستقرة.

سامح الصريطي فنان مصري حصل على البكالوريوس في التجارة، عمل بمسارح الدولة كعضو فى فرقة (أنغام الشباب) بالمسرح الغنائي، كما مارس الغناء، وعمل فى التلفزيون والسينما بجوار عمله في المسرح.

شارك سامح الصريطي في أكثر من 140 عملا ومن أشهر أعماله: "الدالي"، "يتربى في عزو"، "الرهينة"، "خيانة مشروعة"، "أميرة في عابدين"، "ليالي الحلمية".

وكان آخر أعمال سامح الصريطي مسلسل "الحلانجي" الذي عرض في رمضان 2025.

مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر ومحمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، ومجموعة من الفنانين.