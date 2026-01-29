حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 01:26 مساءً - يستعد نادي الاتحاد لاستضافة نظيره نادي الفتح مساء اليوم الخميس، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب "ميدان تمويل الأولى"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

يدخل الاتحاد المباراة وهو يسعى لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (4 - 2)، حيث يطمح الفريق لمواصلة زحفه نحو قمة الترتيب مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يسعي الفتح لتصحيح مساره وتحسين مركزه في جدول الدوري من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام صاحب الأرض.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 29 يناير 2026، في تمام الساعة 04:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والـ05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، بينما تكون في تمام الساعة 06:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية (Thamanya)، الناقل الحصري الجديد لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

أين تشاهد مجانًا مباراة الاتحاد ضد الفتح؟

يمكن للمشجعين متابعة البث المباشر للقاء عبر تطبيق ثمانية على الهواتف والأجهزة الذكية لضمان تغطية شاملة ولحظية للقمة.