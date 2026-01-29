مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 02:23 مساءً - يشهد اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 زخمًا كرويًا كبيرًا على المستويين المحلي والقاري مع إقامة عدد من المواجهات القوية في الدوري المصري والدوري السعودي، إلى جانب ليلة أوروبية مشتعلة في الدوري الأوروبي.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى قمة الهلال أمام القادسية في دوري روشن، بالتزامن مع مباريات حاسمة للأندية الأوروبية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي فضلًا عن مواجهات مهمة في الدوري المصري وكأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم ضمن استكمال منافسات الجولة السادسة عشرة، حيث تقام ثلاث مواجهات متوازنة تسعى خلالها الفرق لتحسين مواقعها في جدول الترتيب.

إنبي × سموحة – 5:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر ON SPORTS HD1

مودرن سبورت × الإسماعيلي – 8:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر ON SPORTS HD1

غزل المحلة × طلائع الجيش – 8:00 مساءً بتوقيت مصر، عبر ON SPORTS HD2

مباريات الدوري السعودي اليوم

في الدوري السعودي للمحترفين تقام مواجهات قوية أبرزها لقاء الهلال المتصدر أمام القادسية، بالإضافة إلى مواجهة الاتحاد والفتح، في جولة تحمل أهمية كبيرة في صراع القمة والمراكز المتقدمة.

الفتح × الاتحاد – 6:00 مساءً بتوقيت السعودية، عبر ثمانية 1 HD

القادسية × الهلال – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر ثمانية 1 HD

الحزم × الشباب – 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر ثمانية 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

على الصعيد القاري تقام اليوم الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث تنطلق جميع المباريات في توقيت موحد، بمشاركة أندية كبرى تسعى لحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

حيث تنطلق في تمام 10:00 مساءً بتوقيت مصر، وتنقل عبر قنوات beIN SPORTS بمختلف تردداتها.

مباريات كأس أفريقيا لكرة اليد

تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد مواجهتين من العيار الثقيل في مقدمتها لقاء منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، إضافة إلى قمة مغاربية بين تونس والجزائر.