مجانًا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي الجيش الملكي المغربي لاستضافة نظيره نادي شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، علي ملعب الأولمبي في الرباط"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين شبية القبائل والجيش الملكي

انتهت مواجهة الذهاب بنتيجة 1/1، ويسعى كل طرف لتحقيق الفوز لفك الاشتباك وتعزيز حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة القوية من البطولة القارية الأغلى في أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 31 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية

الساعة 08:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً عبر قناة beIN SPORTS HD 2، الناقل الرسمي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل

يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال تطبيق تود وبي ان كونكت مجانا.

معلق مباراة الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

سيتولي المعلق نوفل باشي مهمه الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.