لا تفوتك.. القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي باريس أف سي لاستضافة نظيره نادي أولمبيك مارسيليا مساء اليوم السبت، في لقاء قوي يجمعهما على "ملعب جان بوين"، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

ويسعى باريس أف سي لتحسين نتائجه ومحاولة تعويض خسارة لقاء الذهاب الثقيلة التي انتهت لصالح مارسيليا بنتيجة (5 - 2).

ترتيب مارسيليا وباريس أف سي في الدوري الفرنسي

يختل مارسيليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد باريس أف سي في المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة باريس أف سي ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 31 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس أف سي ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وتحديداً على قناة beIN SPORTS HD 4، وهي الناقل الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.