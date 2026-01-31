تردد قناة التاسعة التونسية 2026 على النايل سات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 يناير 2026 07:52 مساءً - تعتبر قناة التاسعة التونسية من أكثر القنوات الفضائية المتميزة، التي تمكنت بأن تحقق شعبية وجماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي منذ بدء بثها على شاشات التليفزيون، فيما تقدم القناة محتوى متميز ومتنوع ويشمل الأخبار والمسلسلات والبرامج الترفيهية على مدار اليوم بدون انقطاع للبث أو تشويش، وكذلك يكون المحتوى بجودة عالية للصورة والصوت وبدون أي اشتراك أو رسوم لمتابعتها.

تردد قناة التاسعة التونسية

يهتم العديد من الأشخاص، بمعرفة تردد قناة التاسعة التونسية الجديد 2026 على القمر الصناعي النايل سات، ويكون ذلك من أجل متابعة البرامج المفضلة والمتميزة لدى القناة والذي يذاع الأربعة وعشرون ساعة، فيما جاء أخر تحديث خاص بتردد القناة ليكون كما يلي:

القمر الصناعي Satellite: نايل سات.

التردد للقناة Fréquence هو: 11657.

الاستقطاب Polarisation عبر: Verticale.

معدل الترميز Débit Symbole هو: 27500.

جودة البث للقناة تكون من خلال: اس دي SD.

استقبال قناة التاسعة التونسية على الريسيفر

في نفس السياق، فأنه يوجد بعض من الخطوات اللازمة ليتم استقبال قناة التاسعة التونسية على جهاز الريسيفر، وتتمثل بذلك لتكون على النحو التالي: