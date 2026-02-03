تطورات... وفاة فنانة تونسية كبيرة في مصر بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:29 مساءً - تعرضت الفنانة التونسية سهام قريرة، لحادث سير أسفر عنه وفاتها في مصر، تاركة بصمة حزن في الوسط الفني.

وأعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة من خلال منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بهم عبر "الفيسبوك".

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة

وأوضحت النقابة:

"بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تعرض سهام قريرة لحادث سير مروع

وفي وقت سابق، كانت قد تعرضت الفنانة سهام قريرة لحادث سير مروع برفقة شقيقها حال تواجدها في مصر، وفقًا لما أعلنه نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر همامي.

انقطاع الاتصال بين النقابة التونسية وسهام قريرة

وأشار ماهر همامي: