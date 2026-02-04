تردد قناة Diema Sports 2HD المجانية الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - تعتبر قناة Diema Sport 2 HD الركيزة الأساسية في باقة "Diemas" الرياضية، حيث تنفرد بحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1 ودوري أبطال أوروبا.

وتتميز القناة بجودة بث تصل إلى 1080i وثبات مذهل على أقمار الشيرنج، مما يجعلها الاختيار الأول للباحثين عن الاستقرار أثناء المباريات الكبرى.

تردد قناة Diema Sport 2 HD علي هيلاس سات 39°

يعد قمر هيلاس سات هو القمر الأساسي للباقة والأنسب لاستقبالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

التردد: 12137.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 30000.

الجودة: HD.

تردد قناة Diema Sport 2 HD علي BulgariaSat-1

يوفر هذا القمر تغطية ممتازة وسهولة في الالتقاط بأطباق متوسطة الحجم: