تردد قناة Diema Sports 2HD المجانية الناقلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - تعتبر قناة Diema Sport 2 HD الركيزة الأساسية في باقة "Diemas" الرياضية، حيث تنفرد بحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى سباقات الفورمولا 1 ودوري أبطال أوروبا.

وتتميز القناة بجودة بث تصل إلى 1080i وثبات مذهل على أقمار الشيرنج، مما يجعلها الاختيار الأول للباحثين عن الاستقرار أثناء المباريات الكبرى.

تردد قناة Diema Sport 2 HD علي هيلاس سات 39°

يعد قمر هيلاس سات هو القمر الأساسي للباقة والأنسب لاستقبالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

  • التردد: 12137.
  • الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 30000.
  • الجودة: HD.

تردد قناة Diema Sport 2 HD علي BulgariaSat-1

يوفر هذا القمر تغطية ممتازة وسهولة في الالتقاط بأطباق متوسطة الحجم:

  • التردد: 12418.
  • الاستقطاب: أفقي (H).
  • معدل الترميز: 30000.
  • الجودة: HD.
محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

