نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية: الرابط المباشر وخطوات الاستعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:29 مساءً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة تزايد ملحوظ في عمليات البحث عن بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية ونتائج صفوف النقل للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للوصول إلى رابط نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية خلال ساعات

وأكدت مصادر بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بالفعل، ويتبقى فقط اعتماد النتائج من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على أن يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2026

يتيح قطاع المعاهد الأزهرية الاستعلام عن نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف باستخدام رقم الجلوس، وذلك فور إعلانها رسميًا، وللحصول على النتيجة، يمكن اتباع الخطوات التالية: