لأول يوم رمضان.. طريقة عمل القطايف الناجحة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، يتطرق البعض لمعرفة طريقة عمل القطايف، فهي من الحلويات المشهور على مائدة رمضان، ويفضل الكثيرون تناولها على وجبة الإفطار على حسب الحشوة، و نعرفكم على طريقتها في السطور الآتية.

طريقة عمل القطايف

تحضير كوبان من الدقيق، وملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح والسكر.

تحضير نصف كوب من الماء الدافئ.

وضع المكونات الجافة مع بعضها البعض ويتم تقليبها جيدًا.

إضافة الماء إليها بشكل تدريجي للحصول على عجينة سائلة القوام.

وفي مقلاة على نار هادئة غير قابلة للالتصاق يؤخذ جزء من العجينة عبر الكوب ونسكبه على شكل دائري.

وبعد خروج القطايف يمكن حشوها على حسب الرغبة سواء حلو أو حادق.

طريقة عمل القطايف بالسميد

تحضير وعاء كبير وإضافة الدقيق والملح والسكر، والبيكنج بودر والخميرة والسميد.

خلط المكونات مع بعضها البعض، وإضافة الحليب والفانيليا.

تغطية العجين بمنشفة مناسبة وتركها في مكان دافئ لمدة 20 ل 30 دقيقة.

تسخين المقلاة جيدًا على النار بدرجة حرارة متوسطة.

إضافة الخليط في إبريق وسكب القليل على شكل دوائر صغيرة.

عندما تظهر فقاعات والانتظار حتى تختفي.

يمكن رفع القطايف من المقلاة بعد زوال الفقاعات.

نقل القطايف وتغطيتها بمنشفة لكي لا تجف.

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

في وعاء عميق يمكن خلط الدقيق والسكر والسميد والملح والخميرة معًا.

إضافة الماء الدافئ إلى الخليط تدريجيًا مع التحريك المستمر، لكي تحصل على عجينة سائلة.

تغطية العجين وتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تتفاعل وتظهر فقاعات.

ويمكن تسخين مقلاة غير لاصقة للطهي ولا بد أن تكون على نار متوسطة وسكب مغرفة صغيرة من العجين في مقلاة لتشكيل دائرة صغيرة.

تركها حتى تظهر فقاعات على السطح ويصبح الجزء السفلي ذهبي.

رفع القطايف وتركها تبرد قليلًا على منديل ورقي للعمل على امتصاص الرطوبة.

ختامًا لمقالنا لقد طرحنا طريقة عمل القطايف لأول يوم رمضان، فهي حلوى مميزة بشكل كبير ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة.