كيفية عمل الكوكيز الطري.. خطوات تحضير الكوكيز الشهي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 05:15 مساءً - كيفية عمل الكوكيز الطري تعد من التساؤلات التي تتكرر بكثرة، فإن عمل الكوكيز من الأمور التي تصعب على البعض وبها العديد من الثغرات التي تجعلها غير ناجحة، لذا سنتعرف اليوم معًا على خطوات نجاح الكوكيز كالآتي.

كيفية عمل الكوكيز الطري

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

القيام بتبطين الصينية الكبيرة بورق الزبدة.

إضافة الزبد والسكر، والقيام بخلطهم في الخلاط لمدة لا تقل عن دقيقتين.

خفق المكونات ببطء ومن ثم إضافة البيض والفانيليا عليهم.

إضافة الدقيق والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر والتقليب الجيب مع الزبدة.

إضافة الشكولاتة ولف العجينة جيدًا على شكل كرات متناسقة.

وضع ورق الخبز في الصينية.

خبزها في الفرن لمدة حوالي 12 دقيقة لكي تصبح ذهبية اللون.

تقديم الكوكيز دافئ أو بارد وهذا على حسب الرغبة.

طريقة الكوكيز بالشوكولاتة

في إناء مناسب يمكن خلط الزبدة مع السكر البني أو السكر العادي.

إضافة البيض والفانيليا وخلطهم جيدًا.

ومن ثم إضافة الدقيق المنخول مع الملح والبيكنج صودا.

خلط المكونات جيدًا وبعد ذلك إضافة الشكولاتة وتقليبها، ووضعها في الثلاجة لفترة أطول.

تشكيل الكرات داخل الصينية وهي بها ورق زبدة.

ترك مسافات كافية بين الكرات وبعضها البعض.

ويمكن إدخالها إلى الفريزر حتى تسخين الفرن على 200.

إدخالها إلى الفرن لمدة 15 دقيقة لكي تصل إلى الاحمرار.

تركها حتى يتم التبريد، ورفعها وتقديمها مع كوب لبن أو شاي.

طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

خفق الزبدة والسكر لكي يصبح الخليط ذات لون فاتح وكريمي.

إضافة البيضة أو الفانيليا وخلطهم جيدًا.

وفي وعاء آخر يمكن مزج الدقيق والملح والبيكنج بودر والبيكنج صودا والكاكاو.

إضافة خليط المكونات الجافة إلى خليط الزبدة تدريجيًا مع التقليب الجيد لكي تمتزج.

وضع قطع الشوكولاته وخلطهم برفق.

تغطية الصينية بورق الزبدة، وتشكيل العجينة.

خبز الكوكيز في الفرن لمدة 12 دقيقة.

تركها تبرد لبضع دقائق ونقلها للتقديم.

في النهاية لقد عرضنا كيفية عمل الكوكيز الطري بالتفصيل، مع طرح تركات نجاح الكوكيز فهي من أجمل الوصفات على الإطلاق.