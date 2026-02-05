تحديث رسمي.. قائمة أسعار السجائر المحلية والتبغ المسخن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - خيم الهدوء على قائمة أسعار الشركة الشرقية للدخان في تداولات الخميس؛ مما يعكس محاولات ضبط السوق وتوفير المنتجات المحلية بتسعيرتها الرسمية دون زيادات مفاجئة للمستهلك.

أسعار السجائر المحلية

استقرت أنواع كليوباترا بمختلف إصداراتها بوكس، كينج سايز، وسوفت كوين عند مستوى 44 جنيهًا للعبوة الواحدة وشمل هذا الاستقرار أيضًا أصناف بوسطن وبلمونت ومونديال.

أسعار السجائر المستوردة

شهدت الأصناف الأجنبية تحركات طفيفة في قيمتها السوقية حيث استقرت ميريت عند 111 جنيهًا، بينما سجلت مارلبورو نحو 102 جنيه عقب زيادة مؤخرة بلغت 5 جنيهات.

سعر عبوات التبغ المسخن

استقرت عبوات التبغ المسخن TEREA عند 82 جنيهًا لتعكس هذه التباينات حجم الطلب المتزايد على العلامات التجارية العالمية وتأثرها بتكاليف التوريد والإنتاج الدولية.