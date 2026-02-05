عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - تترقب محال الصاغة المصرية انطلاق التعاملات الرسمية لصباح الخميس 5 فبراير 2026 في ظل حالة من الهدوء النسبي الذي خيّم على الأسواق عقب التراجع الطفيف المسجل بنهاية تعاملات الأمس.

سعر الذهب عيار 21 الآن

يستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلي عند مستوى 6625 جنيهًا للبيع و6575 جنيهًا للشراء، والتوقعات تشير ببدء تداولات اليوم على هذا المنوال الهادئ قبل ظهور مؤشرات الطلب الجديدة.

سعر جرام الذهب اليوم

على صعيد الأوزان والأعيرة المختلفة فقد سجل الذهب عيار 24 الفاخر نحو 7571 جنيهًا بينما استقر عيار 18 عند 5678 جنيهًا للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما يتعلق بالمدخرات الذهبية فقد بلغ سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات نحو 53 ألف جنيه كقيمة خام للذهب دون احتساب تكاليف المصنعية أو الضريبة.