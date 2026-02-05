زيادة 7 جنيهات.. اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - استهلت بورصة الدواجن تعاملات الخميس بصعود ملحوظ في سعر الفراخ البيضاء متأثرًا بتزايد معدلات السحب اليومي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي الفقرات التالية نوضح تفاصيل أسعار الدواجن اليوم.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

قفز كيلو الفراخ البيضاء إلى 90 جنيهًا داخل المزرعة بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تداولات الأمس ومن المتوقع أن يصل السعر للمستهلك النهائي في الأسواق الشعبية والمحال التجارية ليتراوح بين 95 و105 جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي

شهدت الفراخ الساسو حالة من التحرك السعري لتسجل في البورصة مستويات تقارب 109 جنيهات بينما تباع للمواطنين بأسعار تصل إلى 130 جنيهًا للكيلو.

كما حافظت الفراخ البلدي على استقرارها النسبي لتبقى الخيار المفضل للكثيرين بمتوسط سعري يتراوح بين 100 و130 جنيهًا حسب جودة المنتج ومكان التوزيع.

سعر الرومي والبانيه

سجل كيلو البانيه مستويات بين 200 و210 جنيهات بينما استقر سعر الديك الرومي عند 190 جنيهًا للكيلو.

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا في المزرعة، بينما بلغت كرتونة البيض البلدي نحو 130 جنيهًا.