استعلم عنها الآن.. رابط الحصول على نتيجة الإعدادية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 01:22 مساءً - يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026، فور اعتمادها رسميًا، وسط تساؤلات عديدة حول آلية الاستعلام عن نتائج الطلاب.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهر

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط يتيح للطلاب وأولياء الأمور الدخول عليه والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 للفصل الدراس الأول من خلال الضغط هنــــا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الأزهرية 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية