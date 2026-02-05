فرصة للمستثمرين.. تراجع كبير في أسعار الفضة اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - سجلت أسعار الفضة في الأسواق المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، وجاء هذا الهبوط المحلي رغم الاستقرار النسبي في البورصات العالمية؛ مما يعكس طبيعة العرض والطلب في السوق المصري وترقب المتعاملين لتحركات سعر الصرف التي تلعب دورًا محوريًا في تسعير المعادن النفيسة.

سعر جرام الفضة النقي اليوم

هبط جرام الفضة النقي عيار 99.9 إلى مستوى 167 جنيهًا بنسبة تراجع اقتربت من 2%.

سعر جرام الفضة الاسترليني والسعودي اليوم

شملت موجة الهبوط مختلف الأعيرة المتداولة حيث تراجع سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 الأكثر استخدامًا في الحلي ليصل إلى 154.65 جنيهًا بينما سجل عيار 875 السعودي نحو 146 جنيهًا.

سعر كيلو الفضة

وصل سعر كيلو الفضة إلى 167 ألف جنيهًا تقريبًا وسط متابعة دقيقة من المستثمرين الذين يرون في الفضة ملاذًا آمنًا ويدًا استثمارية بديلة للذهب نظرًا لانخفاض تكلفتها وملاءمتها للمحافظ الصغيرة.