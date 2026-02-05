عادت من جديد… تردد باقة قنوات الفراشة الجديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - لا تعد باقة قنوات الفراشة موجودة حاليًا بشكل رسمي أو ثابت إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول أخبار متزايدة حول إمكانية ظهور ترددات جديدة تحمل الاسم نفسه أو أسماء قريبة منه خلال عام 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات، وتأتي هذه الأنباء مع توقعات بعودة المحتوى الذي اشتهرت به القنوات سابقًا خاصة أفلام الرعب والإثارة التي جذبت شريحة واسعة من المشاهدين.

ويرجع اهتمام الجمهور بهذه الباقة إلى تاريخها القديم في عرض أفلام تجمع بين الغموض والتشويق رغم أن قنواتها كانت معروفة بعدم الاستقرار سواء من حيث تغيير الأسماء أو اختفاء البث لفترات ثم العودة مجددًا بصيغة مختلفة.

تردد باقة قنوات الفراشة الجديدة

خلال الفترة الماضية تم تداول تردد يعتقد أنه قد يكون مرتبط بقنوات تحمل اسم الفراشة أو قنوات سينمائية مشابهة وجاءت بياناته كالتالي:

التردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: تلقائي

تردد آخر لقنوات الفراشة الجديد

كما أشار بعض المتابعين إلى تردد آخر يستخدم كخيار بديل لباقات أفلام قريبة في المحتوى، ويعرف بين المستخدمين باسم تردد باقة الشاشة وبياناته:

التردد: 11673

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

ملاحظات مهمة قبل البحث عن قنوات الفراشة

من المعروف عن قنوات الفراشة سابقًا أنها تعتمد على تغيير أسماء القنوات أو إعادة البث بإشارات مختلفة وهو ما تسبب في حالة من الجدل حول طبيعة المحتوى المعروض، وفي حال عدم ظهور أي قنوات مرتبطة بالاسم على الترددات السابقة، ينصح بإجراء بحث شبكي على التردد 11180 أفقي حيث يساعد ذلك على تحديث قائمة القنوات بالكامل واكتشاف أي قنوات جديدة مضافة حديثًا.