عايز تمون؟ تعرف على قائمة أسعار الوقود الرسمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - خيم الاستقرار التام على منافذ تموين السيارات ومستودعات الطاقة في كافة المحافظات مع مطلع تعاملات الخميس، فنوفر أسعار البنزين اليوم 5 فبراير 2026 في الفقرات الآتية.

سعر البنزين اليوم

استقرت أسعار البنزين بأنواعه عند مستوياتها الرسمية ليسجل بنزين 95 نحو 21 جنيهًا بينما استقر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، بينما حافظ السولار وبنزين 80 على ثباتهما السعري وسط وفرة كبيرة في الإمدادات تضمن انسيابية حركة المرور والنقل دون أي عوائق.

أسعار الغاز المنزلي والمنشآت

بالانتقال إلى منظومة الغاز الطبيعي فقد استمر العمل بنظام الشرائح للمنازل لتبدأ التكلفة من 4 جنيهات للمتر المكعب في الشريحة الأولى وتتدرج حسب معدلات الاستهلاك، كما حافظت أسطوانات البوتاجاز على سعرها الرسمي عند 225 جنيهًا للاستخدام المنزلي و450 جنيهًا للنشاط التجاري.