حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:29 مساءً - يهتم العديد من الأشخاص مؤخرًا، للتعرف على تردد قناة mbc 5 الجديدة 2026 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات التليفزيونية التي تكون موجهة إلى جمهور دولة المغرب العربي، حيث تعرض محتوى متنوع ومتميز يجمع ما بين الدراما والترفيه.

تردد قناة mbc 5

يمكن للجمهور ضبط تردد قناة mbc 5 الجديد، على القمر الصناعي نايل سات وكذلك العرب سات، من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11559.

الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح 5/6.

أو

القمر الصناعي عرب سات.

بينما التردد 12284.

كذلك الاستقطاب عمودي (V).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة mbc 5

تتميز قناة 5 MBC بأنها تقدم محتوى متنوع والذي يجمع ما بين الدراما والترفيه، وكذلك الأخبار وبرامج الأطفال، أيضًا مع عرض العديد من الأفلام المتميزة التي تناسب جميع الأعمار.

تستهدف القناة جمهورها في المغرب، كذلك يكون المحتوى للقناة بجودة عالية لكل من الصورة والصوت، كما يتم عرض المحتوى على مدار اليوم كله بدون انقطاع للبث أو تشويش.

ضبط تردد قناة MBC 5 على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة، وذلك ليتم ضبط تردد قناة MBC 5 على الريسيفر، وتتمثل كما يلي: