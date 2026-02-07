على المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد نادي بوروسيا دورتموند لمواجهة نظيره نادي فولفسبورج مساء اليوم السبت، على ملعب "فولكسواجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين دورتموند وفولفسبورج وترتيبهم في الدوري

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بفوز نادي بوروسيا دورتموند بنتيجة (1 - 0) على فولفسبورج، ويدخل دورتموند لقاء اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، محققاً سلسلة نتائج إيجابية بـ 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 مباريات.

في المقابل، يحتل فولفسبورج المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، ويسعى لتحسين نتائجه المتراجعة مؤخراً للابتعاد عن مناطق الهبوط.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 04:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة عبر تطبيق شاهد، كما تُنقل بعض مباريات الجولة عبر قناة MBC Action المفتوحة.

كيفية مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الاشتراك في منصة شاهد الرقمية لضمان تغطية مباشرة وشاملة لكافة أحداث المباراة بجودة عالية.

معلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

سيتولى المعلق عصام عبده مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.