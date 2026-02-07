القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الخلود بالدوري السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد نادي الشباب لمواجهة نظيره نادي الخلود مساء اليوم السبت، على ملعب "ملعب نادي الحزم"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الذهاب بين الشباب والخلود

انتهت مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة بفوز مفاجئ لنادي الخلود بنتيجة (2 - 1) على الشباب، ويدخل الشباب لقاء اليوم وهو في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، طامحاً للثأر من خسارة الذهاب وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وفي المقابل، يحتل الخلود المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويسعى لتكرار تفوقه للابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

موعد مباراة الشباب ضد الخلود في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 7 فبراير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الخلود

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر قنوات ثمانية وتطبيق ثمانية، الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

كيفية مشاهدة مباراة الشباب ضد الخلود مجانًا

يمكنكم متابعة اللقاء عبر تحميل تطبيق ثمانية على الهواتف الذكية أو من خلال أجهزة الاستقبال الخاصة بالقناة لضمان تغطية مباشرة وشاملة لأحداث المباراة.

معلق مباراة الشباب ضد الخلود في دوري روشن السعودي

سيتولى المعلق حماد العنزي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر القناة الصوتية.