ما حقيقة اقوال رئيس شركة الترددي بشأن واقعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:29 مساءً - أكدت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي نفياً تام لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن وقوع حالة تحرش بأحد أتوبيساتها، وأوضحت الشركة أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة حرصها على سلامة الركاب والتأكد من متابعة جميع الخطوط بشكل دقيق.

خط سير الأتوبيس الترددي وحقيقة وقوع حادث التحرش

وذكرت الشركة أن خط سير الأتوبيس الترددي يسير في مسار منفصل على الطريق الدائري، ويبدأ من محطة الإسكندرية الزراعي وحتى أكاديمية الشرطة، موضحة أن منطقة المقطم التي ذكرت في الخبر ليست ضمن خط سير الأتوبيس الترددي الحالي.

وأشارت الشركة إلى أنه كان يجب على كاتب الخبر التأكد الكامل من اسم المؤسسة التابع لها الأتوبيس محل الواقعة قبل الزج باسم الأتوبيس الترددي في مثل هذه الوقائع المشينة.

وأهابت الشركة بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، ونصحت المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد على المصادر الرسمية لوزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي للحصول على المعلومات الصحيحة.