تابع باقة أفلام للكبار فقط +18… تردد قناة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:29 مساءً - مع بداية عام 2026 يواصل عدد من المتابعين البحث عن معلومات دقيقة حول قناة أفلام الزرقاء وهي قناة ترفيهية مخصصة للكبار فقط +18، تتميز القناة بمحتواها المتنوع الذي يركز على أفلام للكبار، ويعد استقبالها مرتبط بالأقمار الصناعية الأوروبية حيث لا تتوافر على الأقمار العربية مثل نايل سات.

وتعتمد القناة بشكل أساسي على القمر الصناعي هوت بيرد Hotbird ما يتطلب ضبط طبق الاستقبال بشكل دقيق، إلى جانب ضرورة الاشتراك الرسمي لتفعيل المشاهدة.

التردد الجديد لقناة أفلام الزرقاء Blue Hustler

فيما يلي تردد قناة أفلام الزرقاء الجديد 2026:

القمر الصناعي: Hotbird 13°E

التردد: 10719

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حالة القناة: مشفرة

نظام التشفير: Viaccess / Nagravision

ملاحظة: القناة متاحة فقط عبر الاشتراك الرسمي ولا يمكن استقبالها مجانًا على أي جهاز استقبال.

نظام البث وتشفير قناة افلام الزرقاء Blue Hustler

تعمل القناة بنظام تشفير متقدم يعتمد على تقنيات حماية مثل Viaccess وNagravision ما يجعلها غير متاحة للمشاهدة المجانية حتى عند إدخال التردد الصحيح، ويهدف هذا النظام إلى ضمان وصول المحتوى للفئة العمرية المسموح لها فقط مع الالتزام بالإطار القانوني المعمول به في أوروبا.