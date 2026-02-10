حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - يستعد نادي الحسين إربد الأردني لتدشين رحلته في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2 حينما يحل ضيفًا على استقلال طهران الإيراني في مدينة دبي، ويدخل غزاة الشمال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدرهم لمجموعتهم في دور المجموعات واعتلاء قمة الدوري المحلي مؤخرًا، حيث يطمح الفريق الأردني للعودة بنتيجة مرضية من ستاد آل راشد تعزز من حظوظه قبل لقاء العودة الحاسم وسط أنصاره في عمان.

رابط يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الحسين إربد واستقلال طهران الأسطورة مباشر بأعلى جودة دون تأخير في البث شاهد الشوط الثاني

ينتظر المتابعون انطلاق صافرة البداية لهذه القمة القارية بين الحسين إربد واستقلال طهران اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وذلك في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت كل من عمان ومكة المكرمة.

كما أنها تبدأ في تمام الساعة 3:45 عصرًا بتوقيت مصر، و5:45 مساءً بتوقيت مصر، وهو التوقيت الذي سيشهد ذروة الإثارة في ذهاب دور الستة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس القطرية حقوق نقل البطولة في المنطقة العربية، حيث:

استقرت التغطية على قناتي beIN Sports 1 HD و Alkass 7 HD لنقل أحداث المباراة.

يمكن للمشجعين متابعة مباراة الحسين إربد اليوم عبر المنصات الرقمية مثل تطبيق تود وخدمة بي إن كونكت ومنصة شوف.

قائمة معلقي مباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران

سيرافق الجماهير في الوصف التفصيلي لمباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران اليوم كل من: