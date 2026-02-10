الزمالك يتلقى إخطار بطاقم تحكيم مباراته أمام كايزر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة نادي الزمالك بتفاصيل طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية حيث تقرر إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم سوداني.

موعد ومكان مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويستعد الزمالك لاستضافة كايزر تشيفز على استاد هيئة قناة السويس مساء السبت الموافق 14 فبراير في لقاء ينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ويعد من المواجهات الحاسمة التي يتوقف عليها مصير الفريق الأبيض في البطولة القارية.

موقف الزمالك قبل الجولة الأخيرة بالكونفدرالية

يدخل الزمالك هذه المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته في الجولة الماضية أمام زيسكو الزامبي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات وهو ما جعل حسم التأهل يتأجل حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأبيض حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويحتاج إلى تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز لضمان التأهل رسميًا إلى الدور التالي من البطولة دون الدخول في حسابات معقدة أو انتظار نتائج الفرق الأخرى.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم السوداني محمود علي محمود كحكم ساحة ويعاونه كل من محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد كمساعدين بينما تم تعيين عمرو إسماعيل السيد حكمًا رابعًا.

مراقبو مباراة الزمالك وكايزر تشيفز من كاف

كما قرر كاف تعيين الحكم الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على اللقاء في حين يتولى المغربي محمد قزاز مسؤولية مراقبة أداء طاقم التحكيم في إطار حرص الاتحاد الأفريقي على ضمان أعلى درجات الانضباط التحكيمي خلال المواجهة.