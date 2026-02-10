حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:22 مساءً - ينتظر المواطنين المصريين بفارغ الصبر، موعد الإعلان عن اسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد 2026 في مصر، حيث إنه من المقرر الإعلان عن تلك التعديلات في الحكومة المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة.

التعديل الوزاري الجديد 2026 في مصر

استقبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل التشاور على إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية، حيث إنه سيتم تغيير بعض من الوزراء مع إبقاء البعض الأخر دون تغيير، وذلك مع فصل كل من وزير النقل والصناعة لتكون كل وزارة بمفردها.

اسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

جاءت أبرز الأسماء الجديدة للوزراء في التشكيل الوزاري المرتقب ليكون كما يلي:

وزير الدولة للإعلام: ضياء رشوان.

وزير الشباب والرياضة: جوهر نبيل.

وزير التعليم العالي: عبد العزيز قنصوة.

وزير الإسكان: راندا المنشاوي.

وزير الإنتاج الحربي: اللواء محمد عبدالفتاح.

وزير النقل: كامل الوزير.

وزير الصناعة: خالد هاشم.

الوزراء الباقيين في التشكيل الوزاري المرتقب

أما عن الوزراء الباقيين في التشكيل الوزاري المرتقب لهذا العام 2026 في مصر، يتمثل كالآتي: