يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 مساءً - على بساط ملعب أماهورو في كيجالي يكتب الهلال السوداني اليوم السبت 14 فبراير فصلًا جديدًا من طموحاته القارية، حيث يصطدم بطموح سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يدخل سيد البلد هذه المباراة وهو يقبض على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، باحثًا عن فوز يؤمن له العبور الرسمي دون الالتفات لنتائج الخصوم، خاصة بعد اشتعال المنافسة عقب التعثر الأخير أمام المولودية.

وتترقب القاعدة الجماهيرية العريضة للأزرق ظهورًا قويًا يعيد التوازن للفريق ويؤكد أحقيته بالريادة في مجموعة الموت التي لا تزال حساباتها معلقة بين الأندية الأربعة حتى صافرة النهاية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسانت إيلوي لوبوبو

استقرت شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 3 لتكون الناقل الحصري والوحيد لهذه المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تشاهد مباراة الهلال وسانت إيلوي لوبوبو عبر الإنترنت؟

للباحثين عن متابعة اللقاء عبر الإنترنت، فإن منصة TOD وخدمة beIN Connect توفران البث المباشر للمشتركين بجودة عالية، لضمان ملاحقة أدق تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.

موعد مباراة الهلال ضد سانت لوبوبو بتوقيتات الدول العربية

تنطلق بداية اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس، بينما سيكون الموعد في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة وعمان.

أما الجماهير في دبي وأبوظبي فبإمكانها المتابعة عند الخامسة مساءً، في حين يبدأ البث في دول المغرب العربي (تونس، الجزائر، المغرب) في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

من هو معلق مباراة الهلال وسانت لوبوبو اليوم؟

أوكلت المهمة للمعلق الرياضي منتصر الأزهري لوصف أحداث اللقاء والتعليق على مجرياته التكتيكية، حيث من المنتظر أن يضفي صوته حماسًا إضافيًا على المواجهة المصيرية التي تحدد هوية المتأهل لربع النهائي.

طاقم تحكيم مباراة الهلال السوداني وسانت لوبوبو

يقود المباراة تحكيميًا الحكم الدولي ثابانغ كيتشابيل من بوتسوانا، والذي سيتولى ضبط الإيقاع فوق أرضية الميدان في ظل التوقعات بمباراة بدنية قوية من الجانب الكونغولي الذي يتمسك بفرصته الضئيلة في التأهل حال تحقيقه المفاجأة.