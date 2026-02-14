خريطة أسعار السلع اليوم: الذهب والبيض والدقيق في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 مساءً - شهدت أسعار كافة السلع الأساسية حالة من الأرتفاع الشديد في الأسعار خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بكافة مستوياتها حسب بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء.

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت

كرتونة البيض متوسط السعر نحو 145 جنيه.

كرتونة البيض البلدي سجلت نحو 150 جنيه.

أسعار السلع الأساسية

ارز طبيعي سجل 22 جنيه

ارز أكاديا عريض بسعر 26

مربى «قها» 350 جرامًا بسعر 25 جنيهًا

أسعار الأسماك والدواجن

سجل كيلو الدواجن نحو 130 جنيها

كيلو السمك البلطي 90 جنيهًا.

كيلو سمك المكرونة المستورد نحو 105 جنيهًا.

سجل كيلو الجمبري 540 جنيه.

أسعار اللحوم