بكام عيار 21.. أسعار الذهب في الأردن اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 07:22 مساءً - شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم، السبت 14 فبراير 2026، حالة من التغييرات خلال التعاملات اليومية وفقًا أخر تحديث تم الإعلان عنه مؤخرًا، حيث تتأثر الأسعار بالتقلبات العالمية وكذلك بسبب ارتفاع سعر الأونصة بالدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

تختلف أسعار الذهب في الأردن اليوم حسب العيار والجرام، ويكون ذلك من مكان لأخر، فيما جاء أخر تحديث للأسعار منذ قليل ليكون كما يلي:

جرام عيار 24، سجل عند قيمة تبلغ 113.400 دينار أردني.

جرام عيار 22، سجل عند قيمة تبلغ 104.000 دينار أردني.

جرام عيار 21، سجل عند قيمة تبلغ 99.200 دينار أردني.

جرام عيار 18، سجل عند قيمة تبلغ 85.100 دينار أردني.

جرام عيار 14، سجل عند قيمة تبلغ 66.200 دينار أردني.

جرام عيار 12، سجل عند قيمة تبلغ 56.700 دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن، فقد بلغ نحو 794000 دينار أردني، أما عن سعر الأونصة المحلية والعالمية تتمثل كما يلي:

بلغ سعر الأونصة المحلية، بقيمة نحو 3527.900 دينار أردني.

كذلك سجلت الأونصة العالمية، عند سعر 4975.87 دولار أمريكي.

توقعات أسعار الذهب في السوق الأردني

في نفس السياق، فقد كشف بعض من الخبراء في شعبة الذهب بالأردن، إنه من المتوقع بأن تستقر الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكنه في حالة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية قد يحدث تغيير وصعود للذهب في الأسواق الأردنية، علمًا بأن حركة الذهب ترتبط بسعر الأونصة العالمية، وكذلك بسعر صر فالدولار، وحالة العرض والطلب الذهب، وأيضًا نتيجة التأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية.