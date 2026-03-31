رغم رفض استمراره.. موعد تفعيل الأهلي المصري لبند...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:23 مساءً - كشف مصدر خاص من داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمستقبل المهاجم الدولي يلسين كامويش، لاعب منتخب الرأس الأخضر، والمعار لصفوف القلعة الحمراء من نادي ترومسو النرويجي، حيث بات تفعيل بند الشراء النهائي مرتبطاً بمعادلة رقمية دقيقة قد تضع الإدارة أمام خيارات صعبة.

بنود هامة في عقد كامويش مع النادي الأهلي المصري

وتشير بنود عقد الإعارة الذي أبرمه الأهلي في يناير الماضي إلى أن أحقية الشراء تصبح "إلزامية" في حالتين محددتين؛ الأولى هي تسجيل اللاعب لـ 10 أهداف خلال فترة الإعارة، وهو ما يبدو بعيد المنال حالياً لعدم زيارته للشباك حتى الآن، أما الحالة الثانية فهي مشاركته في 60% من إجمالي مباريات الفريق الرسمية خلال مدة تعاقده.

الأهلي يقترب من تفعيل بند شراء كامويش

ووفقاً للمصدر، فإن كامويش خاض بالفعل 7 مباريات بقميص الأهلي، وبات على أعتاب تفعيل بند الشراء التلقائي في حال مشاركته في 3 مباريات إضافية فقط من أصل المباريات السبع المتبقية في أجندة الفريق، وهو السيناريو الأقرب للتحقق بالنظر إلى الاعتماد الفني عليه في المداورة الهجومية.

وتكمن الأزمة في وجود "شرط جزائي" يحمي النادي النرويجي؛ ففي حال قرر الأهلي عدم تفعيل بند الشراء رغم وصول اللاعب لنسبة المشاركة المتفق عليها، سيكون النادي المصري ملزماً بدفع 150 ألف يورو كغرامة لصالح نادي ترومسو، وهو مبلغ تسعى الإدارة لتفادي سداده دون الحصول على خدمات اللاعب بصفة دائمة.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي، حيث يأمل المسؤولون في موازنة الأمور الفنية مع الالتزامات التعاقدية، لتجنب الدخول في أعباء مالية إضافية بنهاية الموسم، خاصة في ظل رغبة الإدارة في تقييم المردود الفني النهائي للمهاجم قبل اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه.