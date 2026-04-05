بقيمة 50 ألف يورو.. فرنسا تعتزم تقديم قروض للشركات الصغيرة المتأثرة بارتفاع الوقود

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 12:00 مساءً - سي إن بي سي_ تعتزم حكومة فرنسا تقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو، ما يعادل 57600 دولار، للشركات الصغيرة الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف الوقود في قطاعات النقل والصيد والزراعة.

تمتد هذه القروض على مدى 36 شهراً، وتُمنح حصراً للشركات العاملة في تلك القطاعات التي تنفق ما لا يقل عن 5% من إيراداتها على الوقود. وذكرت وزارة المالية، في بيان صدر مساء الجمعة، أن التمويل سيتم عبر منصة إلكترونية يديرها بنك الاستثمار العام بي بي آي فرانس Bpifrance، وفق .

كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل دعماً محدوداً للوقود في قطاعات تشمل النقل بالشاحنات والصيد، إلى جانب توسيع نطاق برامج دعم الطاقة للأسر منخفضة الدخل. إلا أنها تجنبت حتى الآن اتخاذ تدابير أوسع وأكثر كلفة، بعد أن ساهم الإنفاق غير المستهدف في عام 2022 في اتساع عجز الموازنة الذي لا تزال البلاد تكافح لتقليصه.

دعم المتضررين

طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من الوزراء، يوم الخميس، إعداد تدابير لدعم الأفراد المعتمدين على السيارات، عقب صعود أسعار الوقود على خلفية حرب إيران.

في المقابل، دعا نواب المعارضة، بينهم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، إلى خفض كبير في الضرائب على البنزين والديزل، متهمين الدولة بالاستفادة من زيادة الإيرادات مع ارتفاع الأسعار.

وأفادت وزارة المالية أن قروض الشركات الصغيرة، التي أُعلن عنها مساء الجمعة، ستُمنح بفائدة 3.8% دون اشتراط ضمانات من المقترضين، مع بدء تلقي طلبات الحصول عليها اعتباراً من 13 أبريل.

