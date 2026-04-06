لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم الاثنين 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:33 مساءً - شهدت محطات الوقود في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، استقرارًا ملحوظًا في أسعار البنزين والسولار، في ظل متابعة دقيقة من وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الإمدادات ومنع أي تغييرات مفاجئة في التسعير.

أسعار البنزين اليوم في مصر

ثبتت بشكل ملحوظ أسعار البنزين اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 في مصر دون أي تعديل، حيث سجل:

سجل سعر لتر بنزين 95 حوالي 24 جنيهًا.

أما عن سعر لتر بنزين 92 فهو سجل 22.25 جنيهًا.

بينما وصل أيضًا سعر لتر بنزين 80 لـ 20.75 جنيهًا.

ويعكس هذا الثبات استمرار الأسعار المعلنة سابقًا، ما يوفر وضوحًا للمواطنين بشأن تكاليف الوقود.

سعر السولار اليوم في مصر

استقر سعر السولار عند 20.5 جنيه للتر، محافظًا على نفس القيمة المعلنة سابقًا، ويعد السولار من أكثر المنتجات البترولية أهمية، نظرًا لاعتماده في النقل وقطاعات الصناعة والخدمات، ويأتي هذا الاستقرار ضمن سياسة ضبط الأسواق وتفادي أي تقلبات قد تؤثر على الأسعار الأخرى.