قائمة قنوات مجانية مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة ميلان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:33 مساءً - يحتضن "استاد دييغو أرماندو مارادونا" مساء اليوم الإثنين، الموافق 6 أبريل 2026، قمة كروية كبرى تجمع بين نادي نابولي ونظيره نادي ميلان، وتأتي هذه المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

موقف نابولي وميلان قبل اللقاء

يدخل نادي نابولي المباراة وهو يسعى للثأر من خسارته في لقاء الذهاب، حيث نجح "الروسونيري" في حسم تلك الموقعة لصالحه بنتيجة (2 - 1)، ويطمح نابولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز هام يعزز من مكانته في جدول ترتيب الكالتشيو.

من جانبه، يدخل نادي ميلان اللقاء بهدف تأكيد تفوقه على نابولي والعودة بنتيجة إيجابية من معقل الأخير، لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد ميلان والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتولى الحكم دانييلي دوفيري مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد ميلان

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر المنصات والقنوات التالية: