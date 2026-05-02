إعلان رسمي فلكية مساء الإثنين.. كوكب قزم يحجب نجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 05:17 مساءً - يترقب المهتمون بعلم الفلك في مصر والعالم العربي حدثًا فلكيًا مميزًا مساء يوم الإثنين 4 مايو 2026، حيث يشهد السماء ظاهرة نادرة تتمثل في احتجاب نجم خافت خلف كوكب قزم يُعرف باسم “هوميا”، في مشهد لا يتكرر كثيرًا ويجذب أنظار المتابعين والباحثين.

تفاصيل احتجاب كوكب هوميا 2026 ومدة الظاهرة الفلكية

أوضح مركز الفلك الدولي أن هذا الحدث يحدث عندما يمر الكوكب القزم “هوميا” أمام أحد النجوم، مما يؤدي إلى اختفائه مؤقتًا لفترة قد تصل إلى نحو دقيقتين.

ومن المتوقع أن تستمر مدة الاحتجاب في أغلب الدول العربية بين 80 و88 ثانية، وهو ما يجعل رصد الظاهرة يتطلب دقة وتركيزًا عاليين نظرًا لقصر مدتها.

موعد احتجاب كوكب هوميا في مصر والدول العربية

يبدأ الحدث في الدول العربية تدريجيًا من الشرق إلى الغرب، حيث يظهر في مصر في تمام الساعة 8:18 مساءً بتوقيت جرينتش.

ويمتد مسار الاحتجاب ليشمل عددًا كبيرًا من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات وسلطنة عمان وليبيا والجزائر والمغرب، بينما لن يكون مرئيًا في بعض الدول مثل الصومال وجيبوتي وجزر القمر.

ما هو الكوكب القزم هوميا ولماذا يعد هذا الحدث مهمًا؟

يعد “هوميا” أحد الكواكب القزمة في النظام الشمسي، ويقع في منطقة تعرف بحزام كايبر خلف كوكب نبتون، ويتميز بامتلاكه أقمارًا وحلقات، مما يمنحه أهمية علمية خاصة.

ويستخدم رصد مثل هذه الظواهر في دراسة خصائص الأجرام السماوية، مثل الحجم والشكل والتركيب، وهو ما يجعل الحدث فرصة مهمة للباحثين.

كيفية رصد احتجاب هوميا 2026 والأدوات المطلوبة

يتطلب رصد هذا الحدث استخدام تلسكوبات متوسطة إلى كبيرة، حيث يُنصح باستخدام تلسكوب بقطر لا يقل عن 8 بوصات، بينما تكون النتائج أفضل باستخدام أجهزة أكبر.

كما يفضل بدء التصوير قبل الحدث بوقت كافٍ والاستمرار بعده، للحصول على بيانات دقيقة يمكن الاستفادة منها في التحليل العلمي.