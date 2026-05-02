رابطة الأندية تعلن موعد الجولة الأخيرة بالدورى المصرى الأربعاء المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 07:24 مساءً - استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إعلان مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الأربعاء 6 مايو الجارى، وتحديدا بعد انتهاء الجولة المقبلة من الدوري المقرر إقامتها الثلاثاء 5 مايو.

وكان من المقرر أن تعلن رابطة الأندية اليوم عن موعد الجولة الأخيرة، إلا أن الرابطة فضلت تأجيل الإعلان انتظارا لما تسفر عنه مباريات الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

رابطة الأندية تعلن إقامة مباريات الجولة السادسة للدوري فى توقيت موحد

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى فى بطولة دوري nile موسم 2025-2026 في نفس التوقيت.

مواعيد مباريات الجولة السادسة بالدوري

وتقرر إقامة مباريات الأندية المتنافسة على لقب البطولة والتي تجمع كلا من:

ـ سموحة ضد الزمالك

ـ الأهلي ضد إنبي

ـ سيراميكا ضد بيراميدز

فى نفس التوقيت الساعة الثامنة مساءً وذلك يوم الثلاثاء 5 يونيو 2026 تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ضوابط صارمة للجولتين المقبلتين

وتعتزم الرابطة وضع ضوابط صارمة للجولتين المقبلتين من عمر المسابقة، حيث سيتم تحديد مواعيد مبارياتها لتقام في توقيت موحد لضمان النزاهة والعدالة بين جميع الفرق المتنافسة.

وسيعتمد الجدول النهائي لهذه الجولة على مجريات المنافسة وصراع النقاط، وذلك لضمان تكافؤ الفرص ومنح المسابقة نهاية تليق بحجم التنافس القوي الذي شهده هذا الموسم.