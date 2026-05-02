تغييرات نارية في تشكيل الزمالك قبل مواجهة سموحة.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 05:17 مساءً - يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز، وسط تفكير جاد من الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال في إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية في مرحلة حاسمة من مشوار المنافسة على اللقب.

تغيير هجوم الزمالك أمام سموحة

يدرس الجهاز الفني لنادي الزمالك إجراء تعديل في مركز المهاجم، حيث يفاضل بين الفلسطيني عدي الدباغ والتونسي سيف الجزيري لقيادة الهجوم، مع احتمالية تواجد ناصر منسي على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الجهاز الفني للوصول لأفضل توليفة هجومية قادرة على استغلال الفرص أمام مرمى سموحة.

موقف الجناح الأيسر في الزمالك

ضمن التغييرات المحتملة، يفكر الجهاز الفني في الدفع باللاعب الأنجولي شيكو بانزا في مركز الجناح الأيسر منذ بداية المباراة، في محاولة لإضافة سرعة وقوة هجومية على الأطراف.

ويُعد هذا المركز من أهم مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها الفريق في اختراق دفاعات المنافس.

تعديلات دفاع ووسط الزمالك

تشمل خطة التغييرات أيضًا إمكانية إعادة محمد إبراهيم للعب في مركز الظهير الأيمن، مع دراسة الدفع بمحمد إسماعيل في خط الوسط، لتعزيز التوازن بين الدفاع والهجوم.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق الانسجام داخل الملعب وتغطية جميع المراكز بشكل فعال.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

من المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره سموحة مساء الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

ويدخل الزمالك المباراة بمعسكر مغلق في الإسكندرية، من أجل توفير حالة من التركيز والهدوء للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.