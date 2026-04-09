وفر نصف فاتورة الكهرباء في مصر الآن.. خطوة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 04:22 مساءً - بعد تثبيت سعر الكيلووات للعدادات الكودية عند 2.74 جنيه وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير، يواجه عدد كبير من المواطنين زيادة ملحوظة في تكلفة استهلاك الكهرباء، نتيجة تطبيق نظام السعر الموحد الذي لا يراعي مستويات الاستهلاك المختلفة، وفي المقابل، يبرز التحول إلى العداد القانوني كخيار فعال لتقليل الفاتورة الشهرية، عبر الاستفادة من نظام الشرائح الذي يمنح أسعارًا أقل للاستهلاك المحدود.

ويعتمد العداد الكودي على احتساب استهلاك الكهرباء بسعر ثابت من أول كيلووات حتى آخره، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية، خاصة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط، أما العداد القانوني، فيوفر نظامًا تدريجيًا يبدأ بأسعار منخفضة للشرائح الأولى، ثم يرتفع تدريجيًا، ما يمنح فرصة حقيقية للتحكم في النفقات الشهرية.

سعر الكهرباء للعداد الكودي في مصر

أدى تثبيت سعر الكيلووات عند 2.74 جنيه في العدادات الكودية إلى زيادة الأعباء على المواطنين، حيث يتم احتساب كامل الاستهلاك بنفس السعر دون أي تخفيضات للشرائح الأولى، هذا النظام يجعل الفاتورة النهائية أعلى مقارنة بالعدادات التقليدية، التي تعتمد على تسعير متدرج يراعي حجم الاستهلاك.

مميزات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

التحول إلى العداد القانوني يمنح المشترك ميزة الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يتيح دفع أسعار أقل للكميات الأولى من الاستهلاك، فعلى سبيل المثال، عند استهلاك 300 كيلووات، تصل تكلفة العداد الكودي إلى نحو 822 جنيهًا، بينما تنخفض في نظام الشرائح إلى حوالي 323 جنيهًا فقط، ما يعني توفيرًا يقارب 500 جنيه شهريًا.

خطوات تغيير عداد الكهرباء الكودي

تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على شهادة التصالح في مخالفات البناء من الجهة المحلية المختصة، والتي تعد المستند الأساسي لتقنين وضع الوحدة السكنية، بعد ذلك، يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها لتقديم طلب التحويل، مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة التصالح، وإيصال شحن حديث، وبمجرد استكمال الإجراءات، يتم إنهاء التعاقد بنظام العداد الكودي وتوقيع عقد جديد، لينتقل العداد تلقائيًا إلى نظام الشرائح.

وتؤكد المؤشرات أن التحول إلى العداد القانوني أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع تكلفة النظام الكودي، خاصة للراغبين في تقليل قيمة الفواتير الشهرية وتحقيق استقرار أكبر في استهلاك الكهرباء.