كم سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 16 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 02:18 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 16 أبريل 2026 شهد حالة من الارتفاع مع بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن المصرية، وحدثت تحركات سعرية ملحوظة على أسعار الكتاكيت الأخرى داخل بورصة الدواجن والشركات، وذلك في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البط دون تغييرات تذكر مقارنة بالفترة الماضية.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن ما بين 35 إلى 41 جنيهًا للكتكوت عمر يوم، مسجلًا زيادة تقارب جنيهين مقارنة بالأسعار السابقة.
بينما استقرت أسعار الكتكوت الأبيض من نوع "قطعان" عند مستويات تتراوح بين 24 و24.5 جنيهًا.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
تتابع الأسواق المحلية بشكل يومي حركة أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، نظرًا لكونها من أهم مدخلات الإنتاج في قطاع الدواجن، حيث تختلف الأسعار وفقًا لنوع الكتكوت، والشركة المنتجة، وحجم الطلب والعرض داخل السوق، وشهدت أسعار الكتاكيت:
- في تعاملات الشركات المنتجة للكتاكيت، شهدت الأسعار تباينًا واضحًا أيضًا، حيث سجل كتكوت أربو ما بين 39 و41 جنيهًا بزيادة قدرها جنيهين عن السابق، وبلغ سعر كتكوت كب نحو 39 جنيهًا.
- كما تراوح سعر الكتكوت روس "روص" بين 36 و40 جنيهًا.
- بينما سجل الكتكوت الأبيض داخل الشركات نحو 35 جنيهًا مع ارتفاع بلغ 5 جنيهات مقارنة بالفترة الماضية.
- وسجل كتكوت الساسو نحو 15 جنيهًا، والروزي أيضًا عند 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر كتكوت إي آر حوالي 38 جنيهًا.
- تراوح سعر البط المسكوفي عمر يوم بين 45 و46 جنيهًا
- بينما سجل البط الفرنسي البيور مستويات تتراوح بين 22 و23 جنيهًا.
- كما استقر سعر البط المولار المحلي عند نطاق 44 إلى 45 جنيهًا.