“لا يمكن النجاح هكذا”.. رسالة نارية من تشابي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 02:18 مساءً - فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن موقف تشابي ألونسو من إمكانية تدريب ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة، عقب الإقصاء الأوروبي الأخير أمام بايرن ميونخ، وذلك بعد خرج الفريق الملكي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام العملاق الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موقف تشابي ألونسو من العودة لتدريب ريال مدريد

تزايد التساؤلات حول مستقبل الجهاز الفني داخل سانتياجو برنابيو، ووفقًا لما أوردته تقارير صحفية، فإن تشابي ألونسو لا يرى أن الوقت الحالي مناسب لتولي تدريب ريال مدريد، بسبب اقتناعه بأن الفريق يعاني من أزمات داخلية تتجاوز الجانب الفني.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني يعتقد أن السيطرة على غرفة ملابس الفريق ستكون مهمة شديدة التعقيد، في ظل النفوذ الكبير الذي يتمتع به بعض النجوم داخل التشكيلة الحالية.

ألونسو يرفض مغامرة ريال مدريد لهذا السبب

كما يرى ألونسو أن هناك افتقارًا واضحًا للانضباط والرغبة الجماعية في التطور داخل المجموعة، وهو ما يجعل تحقيق النجاح الفوري أمرًا بالغ الصعوبة لأي مدير فني جديد.

وتعكس هذه الرؤية حجم التحديات التي تواجه إدارة ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الحديث عن ضرورة إجراء إعادة هيكلة واسعة داخل الفريق سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين.