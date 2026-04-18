اطّلع على الآن مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:26 مساءً - يترقب عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواجهة مرتقبة تجمع بين إنتر ميامي ونظيره كولورادو رابيدز، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2026، في لقاء يُقام على ملعب إمباور فيلد.

ترتيب إنتر ميامي وكولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي

يدخل إنتر ميامي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعدما قدم مستويات متباينة خلال الجولات الماضية، في حين يأتي كولورادو رابيدز في المركز السادس بنفس الرصيد، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا في صراع الترتيب.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية بالنسبة لإنتر ميامي، خاصة أنها تأتي في بداية مرحلة جديدة للفريق بعد رحيل المدرب خافيير ماسكيرانو عن القيادة الفنية، وتولي غييرمو هويوس المهمة بشكل مؤقت، وهو ما يضع اللاعبين أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتهم على تجاوز المرحلة الانتقالية.

في المقابل، يدخل كولورادو اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارات قوية في الفترة الأخيرة، أبرزها الفوز الكبير على هيوستن دينامو بنتيجة 6-2 في الدوري، ثم تخطيه يونيون أوماها في كأس أمريكا المفتوحة، ما يعكس جاهزيته العالية لمواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد كولورادو رابيدز

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم السبت في:

10:30 مساءً بتوقيت القاهرة

11:30 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد كولورادو رابيدز

تُذاع المباراة عبر تطبيق Apple TV، الذي يوفر بثًا مباشرًا للمواجهات عبر الأجهزة الذكية المختلفة.

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة لمتابعة تألق ميسي مع إنتر ميامي، في مواجهة لن تخلو من الإثارة، خاصة في ظل تقارب المستوى والطموح بين الفريقين.